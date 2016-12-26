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Российский "Тольяттиазот" остановил транзит аммиака по территории Украины

Компания требует от Украины возмещения за переплаты.

Российский "Тольяттиазот" остановил транзит аммиака по территории Украины

ОАО "Тольяттиазот" (крупнейший производитель аммиака в России) остановил транзит продукции по территории Украины.

"ТоАЗ сообщает, что с 23 декабря 2016 г. полностью остановлен транзит продукции предприятия по территории Украины. На обращение ОАО "Тольяттиазот" в УГП "Укрхимтрансаммиак" об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ", - сказано в сообщении компании.

Также отмечается, что в конце ноября Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу ТоАЗа по спору с Минэкономразвития Украины. Своим решением ВАСУ отменил надбавку в размере более 8 долларов за транзит тонны аммиака по территории Украины, действовавшая в отношении продукции ОАО "Тольяттиазот" более года.

"В настоящее время ОАО "Тольяттиазот" ведет переговоры о порядке возмещения сумм, переплаченных ОАО "Тольяттиазот" вследствие неправомерно установленной УГП "Укрхимтрансаммиак" надбавки", - сказано в сообщении.

Напомним, продукция "Тольяттиазота" поставляется на экспорт по аммиакопроводу "Тольятти - Одесса" протяженностью 2417 км. Украинский участок принадлежит компании "Укрхимтрансаммиак" и проходит по семи областям.

В 2015 году "Тольяттиазот" возобновил строительство комплекса по перевалке аммиака и карбамида в порту Тамань (Краснодарский край РФ). До 2020 года обе очереди терминала должны быть введены в эксплуатацию.

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Тэги: Россия, Укрхимтрансаммиак
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