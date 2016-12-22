Приватбанк снял все ограничения, введенные после национализации "Все наши клиенты смогу до конца дня получить полный набор услуг".

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Государственный Приватбанк снял все ограничения, которые были введены после его национализации.

Об этом на брифинге в Днепре сказал новый глава правления Приватбанка Александр Шлапак.

"В течение последних трех дней, когда работала временная администрация, были наложены некоторые ограничения на деятельность банка. Но сегодня решением правления все эти ограничения сняты. Все наши клиенты смогу до конца дня получить полный набор услуг, который раньше предоставлялся Нацбанком. Будут разблокированы корреспондентские счета, возобновлено начисление процентов, будет работать в надлежащем режиме работать система SWIFT, будут выдаваться кредиты овердрфат и так далее", - заявил Шлапак.

Представлять его как нового главу правления в Днепр приехал министр финансов Александр Данилюк.

Напомним, что Шлапак работал в Приватбанке в 1993-1998 годах, когда учреждение возглавлял Сергей Тигипко.