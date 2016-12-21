Шлапак заверил, что "ПриватБанк" удалось стабилизировать Привычные для клиентов сервисы работают нормально.

Фото: EPA/UPG

Ситуацию в национализированном "ПриватБанке" удалось стабилизировать. Он работает в обычном режиме и осуществляет платежи без ограничений.

Об этом говорится в обращении нового главы финучреждения Александра Шлапака на странице "ПриватБанка" в facebook.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка", - говорится в сообщении.

По словам Шлапака, государство с самого начала процесса национализации активно поддержало банк.

"У нас есть возможность оперативно пополнять наличные в банкоматной сети и кассах банка по всей Украине. Вчера Верховная рада приняла закон о дополнительных гарантиях вкладчикам ПриватБанка. И уже сегодня цифры и статистика работы банка говорят о том, что ситуация стабилизировалась и сверхлимитная поддержка банка со стороны собственников и регулятора, надеюсь, в будущем не понадобится", - заявил глава банка.

Шлапак заверил, что привычные для клиентов сервисы нормально работают.

"Электронный банк Приват24, другие удобные банковские сервисы работают стабильно и останутся доступными нашим клиентам. Мы не будем снижать лимиты кредитования корпоративных клиентов, а наоборот, увеличим возможности финансирования их за счет дальнейшего развития программы поддержки предпринимательства КУБ", - сообщил он.

Кроме того, Шлапак отметил, что вскоре состоится перевод зарплатного проекта Министерства финансов Украины на обслуживание в "ПриватБанке".

Напомним, Приватбанк стал 100%-но государственным банком с 21 декабря 2016 года.