​Евродепутат Брок назвал национализацию Приватбанка "реформаторским решением" Эльмар Брок провел встречу с Петром Порошенко.

Фото: yes-ukraine.org

Председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам Эльмар Брок считает реформаторским решение о национализации Приватбанка.

Об этом он заявил на встрече с Петром Порошенко, сообщает сайт президента.

"Брок отметил реформаторские усилия Украины, в частности принятие государственного бюджета на 2017 год, укрепление банковской системы и смелость решение о национализации Приватбанка, а также реализацию антикоррупционной политики, в том числе внедрение системы электронной декларирования, развития антикоррупционной институциональной архитектуры и судебной реформы", - говорится в сообщении.

"Именно эти шаги укрепляют правовую безопасность Украины, которая является критически важной для привлечения иностранных инвестиций и экономического подъема государства", - добавил Брок.

Стороны также обсудили последние события на Донбассе и осудили вооруженные провокации российской стороны, направленные на обострение ситуации на линии соприкосновения.

Порошенко поблагодарил Европейский Союз за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также приветствовал решение Совета ЕС продлить экономические и секторальные санкции против РФ.

Собеседники также договорились скоординировать усилия для ускорения решения процедурных вопросов в институтах ЕС для введения безвизового режима для граждан Украины.

Напомним, ранее Брок рассказал о "межинституционных битвах" в Европарламенте по безвизу для Украины.