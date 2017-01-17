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ЕСПЧ обязал Литву разрешить заключенному учиться через интернет

Все сайты, которые хотел посетить заключенный, - государственные.

ЕСПЧ обязал Литву разрешить заключенному учиться через интернет
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

Европейский суд по правам человека в Страсбурге решил, что Литва нарушила права заключенного Хенрикаса Янкаускаса, запретив ему доступ к образовательным сайтам.

Об этом сообщает ВВС.

Пенитенциарные власти Литвы запретили Янкаускасу выход в интернет, не позволив ему записаться на курсы юриспруденции. Они мотивировали запрет соображениями безопасности. Суд решил, что власти Литвы не предоставили достаточных обоснований такого запрета.

По решению ЕСПЧ заключенному необходимо предоставить доступ к образовательным ресурсам. Суд обратил внимание, что все сайты, которые хотел посетить заключенный - государственные.

Ранее ЕСПЧ уже рассматривал подобные дела. В январе 2016 года суд постановил, что правительства не должны ограничивать заключенных в получении информации.

В том постановлении оговаривалось, что власти стран, подпадающих под юрисдикцию ЕСПЧ, не обязаны предоставлять заключенным доступ в интернет, но если это практикуется, то запрет на посещение конкретных сайтов должен быть убедительно обоснован.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ признал незаконным запрет американским семьям усыновлять детей из РФ.

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Тэги: интернет, Литва, заключенные, Европейский суд по правам человека

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