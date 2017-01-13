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Россия и Турция будут координировать свои полеты над Сирией

Встреча делегаций Турциии России проходила в Москве.

Россия и Турция будут координировать свои полеты над Сирией
Российский самолет в Сирии
Фото: минобороны.рф

Россия и Турция заключили соглашение о координации действий военно-воздушных сил в Сирии, которые "атакуют террористов".

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Минобороны РФ.

"Встреча делегаций Турциии России проходила в Москве... Документ определяет механизмы для координации и сотрудничества российского военно-воздушных сил и турецких военно-воздушных сил при проведении ударов по террористическим объектам, а также действия сторонами для предотвращения инцидентов в то время, когда самолеты и беспилотные летательные аппараты находятся в воздушном пространстве Сирии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в январе Минобороны РФ объявило о начале сокращения группировки в Сирии.

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Тэги: Россия, Турция, Сирия

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