Премьер Британии пообещала защитить Эстонию и Литву в случае агрессии РФ Британские войска примут участие в военных учениях, которые пройдут в Эстонии.

Тереза Мэй Фото: d.christiantoday.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия верна своим обязательствам по НАТО, и в случае российской агрессии в Балтии британские войска встанут на защиту Литвы и Эстонии.

Об этом пишет The Independent со ссылкой на интервью Мэй британскому телеканалу Sky News.

"Пятая статья устава НАТО гласит, что мы поддерживаем любую страну, против которой применена военная сила. Некоторые люди считают, что Америка изменит свое отношение к НАТО (после прихода Трампа - ред.) Я думаю, Америка останется привержена НАТО так же, как и мы", - сказала глава британского правительства.

Мэй также подчеркнула, что британские войска примут участие в военных учениях, которые пройдут в Эстонии, где сейчас размещается батальон Великобритании. По словам Мэй, "это подчеркнет наше серьезное отношение к своим обязательствам".

Как сообщалось в декабре, страны Балтии считают маловероятным налаживание отношений между Россией и НАТО.