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Нетаньяху связал теракт в Иерусалиме с нападениями в Ницце и Берлине

"Нам известна личность террориста, это по всем признакам сторонник ИГИЛ".

Нетаньяху связал теракт в Иерусалиме с нападениями в Ницце и Берлине
Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинец, который направил свой грузовик в группу израильских солдат, был сторонником террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

"Я только что провел совещание с министром обороны, начальником генерального штаба, главой ШАБАКа. Мы знаем, что речь идет о последовательности терактов, и, возможно, существует связь между терактами во Франции, Берлине и теперь в Иерусалиме", - цитирует Нетаньяху newsru.co.il.

"Нам известна личность террориста, это по всем признакам сторонник "Исламского государства", - заявил израильский премьер.

Напомним, 8 января 2017 года 28-летний араб на грузовике въехал группу израильских военнослужащих в районе Старого города в Иерусалиме. Погибли три девушки и один юноша, примерно 20 лет. Все они были военнослужащими.

19 декабря 2016 года в Берлине террорист на грузовике Scania въехал на заполненную людьми территорию рождественского базара. Погибли 11 пешеходов, а также водитель, которого вместе с машиной захватил убийца. Террориста убили через несколько дней на территории Италии.14 июля 2016 года в Ницце террорист на грузовике въехал на заполненную людьми набережную, убив 86 человек. Убийца был застрелен на месте.

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Тэги: теракты, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, "Исламское государство" (ИГИЛ)
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