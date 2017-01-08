Нетаньяху связал теракт в Иерусалиме с нападениями в Ницце и Берлине "Нам известна личность террориста, это по всем признакам сторонник ИГИЛ".

Биньямин Нетаньяху Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинец, который направил свой грузовик в группу израильских солдат, был сторонником террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

"Я только что провел совещание с министром обороны, начальником генерального штаба, главой ШАБАКа. Мы знаем, что речь идет о последовательности терактов, и, возможно, существует связь между терактами во Франции, Берлине и теперь в Иерусалиме", - цитирует Нетаньяху newsru.co.il.

"Нам известна личность террориста, это по всем признакам сторонник "Исламского государства", - заявил израильский премьер.

Напомним, 8 января 2017 года 28-летний араб на грузовике въехал группу израильских военнослужащих в районе Старого города в Иерусалиме. Погибли три девушки и один юноша, примерно 20 лет. Все они были военнослужащими.

19 декабря 2016 года в Берлине террорист на грузовике Scania въехал на заполненную людьми территорию рождественского базара. Погибли 11 пешеходов, а также водитель, которого вместе с машиной захватил убийца. Террориста убили через несколько дней на территории Италии.14 июля 2016 года в Ницце террорист на грузовике въехал на заполненную людьми набережную, убив 86 человек. Убийца был застрелен на месте.