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Спасатели обнаружили тела нескольких погибших в районе крушения Ту-154
Самолет летел в сирийскую Латакию.
В России спасатели начали обнаруживать тела погибших в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Предварительно, на месте обнаруживают тела, там несколько человек", - сказал источник.
Другой источник в правоохранительных органах сообщил об обнаружении одного тела погибшего и документов ряда пассажиров.
Ранее в Черном море были найдены обломки шасси пропавшего Ту-154, их обнаружили в 6 км от берега Сочи.
Напомним, в воскресенье утром в Черном море разбился российский военный самолет Ту-154, на котором в Сирию летели артисты ансамбля песни и пляски российской армии им. Александрова и девять представителей российских СМИ.