Спасатели обнаружили тела нескольких погибших в районе крушения Ту-154 Самолет летел в сирийскую Латакию.

В России спасатели начали обнаруживать тела погибших в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предварительно, на месте обнаруживают тела, там несколько человек", - сказал источник.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил об обнаружении одного тела погибшего и документов ряда пассажиров.

Ранее в Черном море были найдены обломки шасси пропавшего Ту-154, их обнаружили в 6 км от берега Сочи.

Напомним, в воскресенье утром в Черном море разбился российский военный самолет Ту-154, на котором в Сирию летели артисты ансамбля песни и пляски российской армии им. Александрова и девять представителей российских СМИ.