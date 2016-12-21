Убийца российского посла раньше охранял Эрдогана В номере отеля убийцы были найден рукописные записи исламистского и джихадистского содержания.

Мевлют Мэрт Алтинташ Фото: EPA/UPG

Турецкий полицейский Мевлют Мэрт Алтинташ, который застрелил посла РФ в Турции Андрея Карлова, восемь раз обеспечивал безопасность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с момента попытки государственного переворота в июле этого года.

Об этом сообщает издание Нurriyet Daily News.

"Есть интересные связи Алтынташа. Убийца-полицейский в течение восьми программ был при исполнении служебных обязанностей при президенте Эрдогане в Анкаре после 15 июля (попытка госпереворота - ред.)", - отметили следователи.

Пока неизвестно, что убийца делал в ночь, когда произошла попытка переворота. Удалось выяснить лишь то, что он взял однодневный отпуск 15 июля.

Как сообщают СМИ, полиция рассказала подробности о подготовке Алтынташа к убийству.

Мевлют Мэрт Алтынташ забронировал номер в отеле, расположенном вблизи Центра современного искусства (ЦСИ), где произошло покушение. На следующий день он приехал в центр из столичного района Чанкая на такси и проверил, можно ли беспрепятственно пройти в выставочные залы под видом полицейского, не проходя рамку металлоискателя и рентгена.

Повторно в ЦСИ он прибыл 19 декабря, в день покушения. Он оплатил такси наличными, не взяв сдачи, пошел заселяться в отель. До этого утром он купил новый костюм, который был на нем в момент нападения.

В номере отеля, который сейчас опечатан полицией, найдены рукописные записи исламистского и джихадистского содержания, книги о террористической группировке "Аль-Каида" и джихаде. В доме Алтинташа обнаружена также литература о Фето - запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В галерею он пришел под видом сотрудника полиции, показав соответствующее удостоверение.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки о России.

Тело погибшего доставлено в Москву. Похороны Карлова состоятся в четверг.

По последним данным, полиция задержала 13 подозреваемых по делу об убийстве российского посла.