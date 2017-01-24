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Дело по убийству патрульных в Днепре направили в суд

Вина Пугачева не вызывает сомнения.

Дело по убийству патрульных в Днепре направили в суд
Фото: facebook/anton gerashchenko

Досудебное расследование по умышленному убийству двух сотрудников патрульной полиции Днепра закончено и направлено в суд.

Об этом сообщил заместитель начальника - начальник следственного управления ГУ НП в Днепропетровской области Михаил Куратченко, сообщает "Днепр вечерний".

"С расследованием этого дела особых проблем не было. Вина Пугачева не вызывает сомнения. Дело уже направлено в суд. Основная статья обвинения 115 часть вторая (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины", - отметил Куратченко.

Напомним, утром 25 сентября патрульный экипаж в Днепре остановил за нарушение правил дорожного движение автомобиль Сitroen. Водитель, находившийся в розыске, оказал сопротивление, застрелил патрульного Артема Кутушева, ранил его напарницу Ольгу Макаренко и сбежал. Девушка скончалась в больнице.

Подозреваемым в убийстве патрульного в Днепре оказался боец батальона патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Александр Пугачев. Правоохранители задержали его, когда он пытался по поддельным документам прооперироваться в больнице.

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