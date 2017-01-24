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Начата процедура заочного осуждения Губарева

Его действия привели к созданию террористической группировки "ДНР".

Начата процедура заочного осуждения Губарева
Павел Губарев
Фото: http://lenta-ua.net/

Начато специальное (заочное) расследование в отношении Павла Губарева, который в 2014 году был одним из лидеров донецких сепаратистов.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

"Генеральной прокуратурой согласовано ходатайство следователей Службы безопасности о начале процедуры специального досудебного расследования (заочного осуждения) гражданина Украины - лидера так называемого "народного ополчения Донбасса" и так называемого "народного губернатора Донецкой области", - говорится в сообщении.

Губарев подозревается по ч. 1 ст. 109 (публичные призывы к изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти), ч. 2 ст. 110 (умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание и управление террористической организацией) и ч. 1 ст. 294 (организация массовых беспорядков) Уголовного кодекса.

Установлено, что Губарев, находясь в Донецке, в течение февраля - марта 2014 года вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов власти и местного самоуправления.

Такие действия парализовали работу госучреждений на этой территории, что сделало невозможным восстановление законности и обусловило создание террористической группировки "ДНР".

Напомним, что в марте 2014 года Губарева удалось задержать, но спустя два месяца он был обменен на троих сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа", захваченных в плен сепаратистами в Донецкой области.

Впоследствии Губарев потерял влияние в "ДНР".

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Тэги: Генпрокуратура, Павел Губарев, ДНР

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