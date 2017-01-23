Волонтеры "Вернись живым" обрисовали ситуацию на фронте Боевикам почему-то резко захотелось развести силы в Золотом и Станице.

Фото: "Вернись живым"

Волонтерская организация "Вернись живым" обрисовала ситуацию на фронте за последнюю неделю.

"Еще месяц назад, под шумок Светлодарской дуги, на других участках войска ВСУ тихонько но уверенно подровняли линию фронта. На Луганщине тогда продвинулись немного в сторону Стаханова и Первомайска, таких действий украинских военных россияне немного побаиваются и все время в напряжении: вдруг начнется наступление. И тем не менее, это не мешало им "набрасывать" ночью по нашим позициям из минометов и артиллерии 152 мм калибра. Днем было немного спокойнее - применяли СПГ и противотанковые управляемые ракеты. До среды, по словам ребят, интенсивность обстрелов была довольно серьезной, учитывая вооружения. А после 19 января все пошло на спад. Несколько раз работали минометы, но без артиллерии. СПГ и стрелкотня никуда не исчезли. Враг запросил прекращения огне, и с тех пор практически наступила тишина. Почему-то им резко захотелось, чтобы осуществили разведение войск в Золотом и Станице. ВСУ не ведутся.

В Новолуганском неделя тоже началась с обстрелов артиллерии и 120 мм минометов. Есть сведения о 200-х и 300-х с той стороны, которых завезли в Горловскую больницу. Противник здесь окапывается и минирует подходы к себе. У них прошла ротация, заехали, скорее всего, русские, потому что появились флаги российского десанта.

В Донецкой области ситуация контролируемая и не слишком напряженная. К сожалению, украинские военные уже привыкли и к работе гранатометов, и к минометам. Для них обстановка, когда работает такое вооружение, уже привычная. Под постоянным обстрелом Светлодарская дуга, наверное, держат в напряжении, боятся наступления. Горловское направление - Зайцево, Майорск, район Авдеевки и ближайшие населенные пункты, где есть войска ВСУ - в постоянных боях из гранатометов.

Ближе к Мариуполю интенсивность обстрелов на прошлой неделе несколько снизилась. Хотя в Марьинке и Красногоровке обстрелы из гранатометов и минометов были достаточно ощутимыми, южнее было тише. В горячих точках - Водяное и Широкино - всю неделю была непонятная тишина. Ребята признаются, даже подумали, что очередное перемирие подписали. Говорят: почти идеальная тишина была. Кроме стрелкотни ничего не применяли. Но в субботу утром неподалеку от позиций прилетели несколько 152 мм мин, начали работать минометы. Бьют прицельно по позициям. Двое наших бойцов получили контузию. В воскресенье наша группа военных наткнулась на противника, завязался бой. Военным ВСУ удалось отойти без потерь, у противника один 300-й", - сообщается в фейсбуке волонтеров.

Несмотря на затишье на фронте, "Вернись живым" собирают помощь для военных.

Их реквизиты и контакты доступны в фейсбуке.