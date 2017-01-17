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Украина потребовала от России компенсацию за обстрелы Мариуполя, Волновахи и Краматорска

На сайте Международного суда ООН обнародованы основные положения иска Украины.

Украина потребовала от России компенсацию за обстрелы Мариуполя, Волновахи и Краматорска
Фото: obs.in.ua

В иске, поданном властями Украины в Международный суд ООН, в числе прочего содержится требование о выплате компенсации за обстрелы Мариуполя (январь 2015), Волновахи (январь 2015) и Краматорска (февраль 2015), террористические акты в Харькове (февраль 2015) и за сбитый над Донбассом малайзийский "Боинг".

Об этом сообщается на сайте суде.

Украина просит Международный суд ООН признать, что Россия нарушила Конвенцию о противодействии финансирования терроризма, предоставляя деньги, оружие и иную помощь "ДНР", "ЛНР", "Харьковским партизанам" и прочим подобным организациям на территории Украины.

Также Украина просит признать Россию и подконтрольные ей власти Крыма виновными в систематической дискриминации крымских татар и этнических украинцев на территории полуострова и заставить РФ выплатить компенсации тем, кто пострадал от такой политики.

Напомним, в начале 2017 года Международный трибунал ООН по морскому праву также начнет рассматривать иск Украины против РФ по факту нарушения ею обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

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Тэги: Мариуполь, Краматорск, боевые действия на востоке Украины, катастрофа самолета Malaysia Airlines, Волноваха

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