​Статус участника боевых действий получили 278 тыс. человек Среди них - 188 тысяч военнослужащих.

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Статус участника боевых действий по состоянию на начало 2017 года получили 278 тыс. человек.

Такие подсчеты приводит Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Из них: по линии Минобороны - 188 тыс. человек, Министерства внутренних дел - 31 тыс. человек, Нацгвардии - 25 тыс. человек, СБУ - 8 тыс. человек, Службы внешней разведки - 36 человек, Госпогранслужбы - 16 тыс. человек, Нацполиции - 3 тыс. человек, Госспецтрансслужбы - 1 тыс. человек, Управления государственной охраны - 422 человека, Госспецсвязи - 657 человек, ГосЧС - почти 4 тыс. человек, Генеральной прокуратуры - 143 человека.

Лишены статуса участника боевых действий 11 человек.

Напомним, 24 августа 2016 года президент Петр Порошенко заявил, что за 2014-2016 годы через военкоматы на фронт прошли 300 тысяч человек, в том числе добровольцы, мобилизованные и контрактники.