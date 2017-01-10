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В среду в Киеве до -4 градусов

В столице обещают небольшой снег.

В среду в Киеве до -4 градусов
Фото: Макс Требухов

В среду, 11 января, в Киеве облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -2...-4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12...-18 градусов, днем -1...-7 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -20...-25 градусов, днем -1...-7 градусов.

На севере Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-11 градусов, днем -1...-6 градусов. В центре Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем 0...-6 градусов.

На востоке Украины облачно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-11 градусов, днем 0...-6 градусов.

На юге Украины облачно, ночью без осадков, утром и днем сильный мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-11 градусов, днем -3...+2 градуса.

В Крыму облачно, ночью без осадков, утром и днем осадки, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем 0...+5 градусов.

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Тэги: прогноз погоды
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