В Запорожье пенсионер застрелил собственного зятя Подозреваемый был задержан на месте преступления.

В Запорожье патрульные задержали 65-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве собственного зятя. Об этом сообщается на странице патрульной полиции города в Facebook.

Отмечается, что 8 января экипаж патрульной полиции получил вызов. Заявитель сообщил, что отец жены выстрелил в собственного зятя из ружья. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

Сразу после патрульных прибыла скорая реанимационная бригада, которая констатировала смерть. Со слов дочери, ее отец пытался ей угрожать ружьем.

"Патрульные успели вовремя прибыть на место и обезвредить подозреваемого", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в октябре, в Киеве тесть убил зятя молотком и покончил с собой.