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Шесть военных ранены в субботу на Донбассе

Всего зафиксировано 72 обстрела.

Шесть военных ранены в субботу на Донбассе
Фото: Макс Левін

Шестеро украинских военнослужащих были ранены 7 января в зоне боевых действий на Донбассе.

Как сообщает штаб АТО, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по Водяному, а из минометов разных калибров – по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутовому, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.

На Луганском направлении из минометов различных калибров стреляли по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь по Лобачевому, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП оккупанты обстреливали Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское.

Всего зафиксировано 72 обстрела.

Напомним, в пятницу в зоне АТО погибших военных не было, двое получили ранения.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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