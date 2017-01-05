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Канада передала Украине 11 тонн гумпомощи для Донбасса

Груз состоит из медицинского и пожарного оборудования.

Конгресс украинцев Канады совместно с компанией "Сaravan Logіstics" и общественными организациями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic и Лигой украинцев Канады собрали и отправили в Украину 11 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Отмечается, что груз состоит из медицинского оборудования и средств пожаротушения и будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполь.

Это уже четвертая отправка гуманитарной помощи указанными меценатами в Украину.

"Собранное в январе 2017 года украинской общиной Канады оборудование позволит улучшить качество оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате российской агрессии против нашего государства, а также позволит повысить эффективность борьбы с пожарами", - отметили в МИДе.

Напомним, Австрия выделила жителям Донбасса 2 млн евро гумпомощи.

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