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За сутки в зоне АТО ранены двое бойцов

Погибших среди военнослужащих нет.

За сутки в зоне АТО ранены двое бойцов
Фото: uacrisis.org

За  сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе получили ранения двое военнослужащих, погибших нет

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в зоне проведения АТО получили ранения двое военнослужащих. Погибших, к счастью, нет", - сказал он.

Вследствие каких обстоятельств военные были ранены, Мотузяник не уточнил.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак назвал количество российской боевой техники и регулярных войск РФ в зоне боевых действий на востоке Украины.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины, погибшие в АТО
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