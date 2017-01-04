За сутки в зоне АТО ранены двое бойцов Погибших среди военнослужащих нет.

Фото: uacrisis.org

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе получили ранения двое военнослужащих, погибших нет

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в зоне проведения АТО получили ранения двое военнослужащих. Погибших, к счастью, нет", - сказал он.

Вследствие каких обстоятельств военные были ранены, Мотузяник не уточнил.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак назвал количество российской боевой техники и регулярных войск РФ в зоне боевых действий на востоке Украины.