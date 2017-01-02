На озере в Черновицкой области погибли более 20 лебедей Ветеринары подозревают, что птицы могли погибнуть из-за инфекционного заболевания.

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В Черновицкой области на озере села Чертория умер 21 лебедь.

Об этом сообщает местное издание "АСС".

"В течение часа инспекторы Госпотребслужбы Кицманского района и Государственной больницы ветеринарной медицины района выехали на место происшествия. Совместно с работниками ГосЧС были собраны из пруда 16 мертвых птиц и доставлены в Черновицкую региональную лабораторию ветеринарной медицины для установления причины гибели", - рассказал начальник управления Госпотребслужбы Александр Александрюк.

Ветеринары подозревают, что птицы могли погибнуть из-за инфекционного заболевания. Чтобы выяснить окончательную причину гибели лебедей ждут подтверждения диагноза из Научно-исследовательского института.

По состоянию на вечер 2 января на территории озера обнаружены еще пять мертвых лебедей.

"Остальные лебеди-шипуны чувствуют себя хорошо. Им как раз привезли еду. Пока специалисты установят окончательную причину гибели этих птиц, ГУ Госпотребслужбы просит жителей Буковины уменьшить количество посещений озера", - сообщил Александрюк.

Напомним, в Херсонской области спасатели помогли стае лебедей выбраться из ледяного плена.