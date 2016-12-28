В Киеве презентовали "дорожную карту" стратегии информационной реинтеграции Донбасса Документ базируется на проекте от экспертной группы при МИП.

Сегодня, 28 декабря, на заседании Кабинета министров члены правительства единогласно поддержали "дорожную карту" разработки Стратегии информационной реинтеграции Донбасса, разработанную Министерством информационной политики.

Об этом сообщается на сайте МИП.

"Сегодня мы представили еще один результат работы ведомства. Эта дорожная карта - не менее важный документ, который позволит сформировать четкое понимание в украинском обществе о том, что мы делаем для наших граждан восточных регионов и каких результатов достигаем. Нам необходима поддержка наших СМИ. Только вместе победим", - заявил министр информполитики Юрий Стець.

Отмечается, что документ базируется на проекте от экспертной группы при МИП, которая работала над ним в течение года, а также на исследовании - Коммуникационной стратегии содействия деоккупации и реинтеграции Донбасса, которую подготовил аналитический центр "Фабрика мысли «Донбасс»".

Советник министра по вопросам информационной реинтеграции Донбасса Дмитрий Ткаченко, который работал над документом, отметил что на оккупированной территории люди имеют ограниченный доступ к информации.

"Украинские граждане на неподконтрольных территориях живут в агрессивном изолированном информационном пространстве и имеют ограниченный доступ к альтернативной информации. Режимы "ДНР - ЛНР" под российским кураторством установили настоящую монополию на правду", - сказал он.

Напомним, Министерство информационной политики предложило учредить День сопротивления оккупации и отмечать его 26 февраля.