Порошенко призвал Россию обеспечить прекращение огня на Донбассе во время праздников Президент надеется, что заявленный "режим тишины" будет иметь постоянный характер.

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко призвал Россию обеспечить прекращение огня на Донбассе на время новогодних праздников, а также выполнить другие Минские договоренности.

Об этом президент написал на своей странице в Фейсбуке.

"Призываю Россию обеспечить неуклонное соблюдение режима прекращения огня, а также имплементацию других договоренностей, в частности относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории", - заявил Порошенко.

Он также приветствовал решение Трехсторонней контактной группы о введении режима прекращения огня в зоне АТО с 24 декабря.

"Рассчитываю, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться в преддверии новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе будет иметь постоянный характер", - отметил Порошенко.

Напомним, в среду Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о введении режима прекращения огня на время новогодних праздников с 00:00 24 декабря. Кроме того, стороны начали обсуждение четыре новых участков разведения сил и техники.