Порошенко призвал Россию обеспечить прекращение огня на Донбассе во время праздников
Президент надеется, что заявленный "режим тишины" будет иметь постоянный характер.
Президент Петр Порошенко призвал Россию обеспечить прекращение огня на Донбассе на время новогодних праздников, а также выполнить другие Минские договоренности.
Об этом президент написал на своей странице в Фейсбуке.
"Призываю Россию обеспечить неуклонное соблюдение режима прекращения огня, а также имплементацию других договоренностей, в частности относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории", - заявил Порошенко.
Он также приветствовал решение Трехсторонней контактной группы о введении режима прекращения огня в зоне АТО с 24 декабря.
"Рассчитываю, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться в преддверии новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе будет иметь постоянный характер", - отметил Порошенко.
Напомним, в среду Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о введении режима прекращения огня на время новогодних праздников с 00:00 24 декабря. Кроме того, стороны начали обсуждение четыре новых участков разведения сил и техники.