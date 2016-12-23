В Виннице закрыли 14 игорных заведений Изъяты почти 200 компьютеров и 25 тысяч гривен незаконной прибыли.

Фото: vn.npu.gov.ua

В четверг, 22 декабря, в Виннице в рамках операции по борьбе с игорным бизнесом полицейские закрыли 14 заведений, которые занимались организацией азартных игр.

Как сообщается на сайте полиции Винницкой области, силовики конфисковали 186 системных блоков, 190 мониторов, 13 флеш-накопителей, 25 Wi-Fi роутеров, 53 видеокамер наблюдения, 163 клавиатуры, 150 "мышей". Кроме того, изъяты документы, касающиеся деятельности игорных заведений, "черная бухгалтерия", 25 тысяч гривен незаконно полученной прибыли и 25 единиц рекламной продукции.

Обыски были проведены в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Такое правонарушение наказывается штрафом от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования.

Напомним, 2 декабря МВД объявило о начале операции по ликвидации в Украине нелегальных игорных заведений.

В Украине с весны 2009 года запрещен весь игорный бизнес за исключением лотерей: букмекерские конторы, казино, автоматы. Однако игорные заведения продолжают работать практически повсеместно. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Верховной Раде стоит задуматься об их легализации.

По данным МВД, в Украине легально может работать только одна лотерейная компания - "Украинская национальная лотерея" ("Суперлото", "Кено", "Лото тройка"). Работа сетей МСЛ ("Лото Забава", "Мегалот", "Спортлига") и "Патриот" (мгновенные лотереи) незаконна в связи с введенными Украиной санкциями против российских компаний. Лицензия "Ощадбанка" не используется.