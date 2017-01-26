​Список претендентов на должность главы Нацполиции сократился до 10 человек Среди них - Аброськин, Бушуев, Князев, Антоненко.

Евгений Захаров Фото: nikvesti.com

Список претендентов на должность главы Национальной полиции Украины по итогам тестирования общих навыков сократился до 10 человек.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, который входит в состав временной консультативной комиссии МВД.

В следующем этапе отбора - интервью - будут принимать участие:

Аброськин Вячеслав - начальник ГУНП в Донецкой обл. Антоненко Леонид - депутат Киевсовета Берладин Александр - замначальника юридической служби ООО "Промтоварный рынок" Бушуев Константин - замглавы Национальной полиции Вишневский Андрей - директор Центра бесплатной правовой помощи Гиренко Вадим - первый замначальника Киевской городской прокуратуры №6 Головин Дмитрий - начальник ГУНП в Одесской обл. Князев Сергей - начальник Департаменту карного розшуку НПУ Людкевич Станислав - гендиректор "Инвестиционной группы Инеко" Шевчук Алексей - адвокат

По состоянию на 13 января число претендентов на должность превышало 60 человек. Несколько фаворитов конкурса, в том числе и.о. главы Нацполиции Вадим Троян и глава киевской полиции Андрей Крищенко, отказались от борьбы.

Финальный список из трех претендентов должен быть на руках у министра Арсена Авакова не позже 15 февраля, но комиссия планирует составить его еще к 6 февраля.

Напомним, предыдущий руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. После этого глава МВД Арсен Аваков поручил исполнять обязанности руководителя Национальной полиции ее первому заместителю Вадиму Трояну.

Аваков назвал отставку Деканоидзе плановой. По словам министра, она должна была отработать год.