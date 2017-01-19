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Минкульт объяснил необходимость создания совета по морали

В ведомстве опровергли информацию о восстановлении деятельности Нацкомиссии по общественной морали.

Минкульт объяснил необходимость создания совета по морали
Фото: prostir.museum

Министерство культуры прокомментировало решение о создании экспертного совета по вопросам защиты общественной морали.

"Минкультуры культуры понимает обеспокоенность общественности в результате распространенной информации, будто под патронатом ведомства происходит восстановление деятельности Национальной комиссии по общественной морали. Именно так лидеры общественного мнения интерпретировали в социальных сетях сообщения СМИ о создании экспертного совета по вопросам защиты общественной морали", - сообщает пресс-служба министерства.

Минкультуры официально заявило, что не намеревалось и будет всячески препятствовать попыткам создать орган, который будет осуществлять цензурный надзор над медийным пространством или препятствовать творческой деятельности художников или вмешиваться в нее.

"Именно на творческие союзы согласно статье 15 Закона Украины "О защите общественной морали" возложена функция общественного контроля за его выполнением. Поскольку творческим союзам неприсущая контрольная функция, Минкультуры выступило с инициативой обратиться за разъяснениями, как реализовать Закон в упомянутой части, в профильные комитеты ВРУ. Этот же Закон возлагает на Минкультуры утверждение "критериев отнесения продукции к имеющей порнографический характер". Поскольку Минкультуры не может выполнять экспертную функцию в этом вопросе, было принято решение создать экспертный консультативно-совещательный орган Минкультуры - экспертный совет по вопросам защиты общественной морали", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что основной целью такого совета является исключительно наработка критериев, которые после широкого общественного и профессионального обсуждения будут утверждены Минкультуры.

"После наработки таких критериев совет прекратит свое существование, поскольку его задача будет исчерпана", - добавили в министерстве.

Напомним, в 2015 году были внесены изменения в закон об общественной морали, в связи с которыми ликвидировали Национальную комиссию во главе с Василием Костицким.

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Тэги: Комиссия по защите морали, Минкультуры

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