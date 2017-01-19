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Интерпол отказал России в розыске Муженко

Это противоречит уставу и правилам деятельности Интерпола.

Интерпол отказал России в розыске Муженко
Виктор Муженко
Фото: ipress.ua

Интерпол отказался объявить в международный розыск начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко по запросу России.

Об этом в ходе конференции сообщил начальник Укрбюро Интерпола Василий Неволя.

По его словам, решение было принято такое же, как и в отношении ходатайства России о розыске экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского и министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Ответ был такой же... Это противоречит уставу и правилам деятельности Интерпола", - сообщил Неволя.

По его мнению, эти решения свидетельствуют о том, что работа Интерпола не стала ангажированной в отношении Украины после избрания вице-президентом организации россиянина Александра Прокопчука.

Неволя подчеркнул, что Интерпол тщательно исследует все направляемые материалы, как от Украины, так и от России.

Всего в розыск Интерпола по запросу Украины объявлено 1 763 человека. По словам начальника Укрбюро, 64 из них скрываются на территории России. Приблизительно столько же россиян, разыскиваемых Интерполом, скрываются на территории Украины.

Напомним, в прошлом году Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в отношении Виктора Муженко - "о применении запрещенных средств и методов ведения войны" и "о геноциде национальной группы русскоязычных лиц".

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Источник: "Українські новини"
Тэги: Россия, Интерпол, Виктор Муженко

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