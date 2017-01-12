Порошенко остался недоволен ремонтом дорог в Одесской области при Саакашвили "То тендер не организовали, то подрядчика не организовали, то проекта нет".

Фото: EPA/UPG

Президент Петр Порошенко остался недоволен тем, как Одесская область занималась ремонтом дорог в 2016 году.

Об этом он заявил в четверг во время представления нового одесского губернатора Максима Степанова.

"Было запланировано из всех источников финансирования 1,2 млрд гривен. Второй показатель в Украине! А знаете сколько было освоено? Немного больше 900 миллионов. 30% средств, с кровью вырванных у других регионов, у налогоплательщиков и направленных на Одессу [не использовали]. То тендер не организовали, то подрядчика не организовали, то проекта нет", - сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что стоимость дорог в Одесской области была больше, чем в остальных регионах. "Говорили о коррупции, говорили, а почему-то по всей стране дороги строятся дешевле", - сказал Порошенко.

Также он заявил, что региональное управление Государственной фискальной службы не справилось в 2016 году с экспериментом, согласно которому часть доходов таможен направляется на ремонт дорог.

"Я взял помесячную позицию, сколько из 10 месяцев, до октября, когда было предыдущее руководство, были перевыполнены поступления доходов. Из 10 месяцев только по одному было перевыполнение", - сказал президент. Как только Марушевскую уволили, поступления от таможни на дороги якобы резко повысились.

Фото: facebook.com/RomanNasirov2016

Порошенко посоветовал тем, кто не согласен с ним, "спорить с цифрами".

Напомним, что в 2016 году Одесскую область возглавлял Михаил Саакашвили, ныне ушедший в оппозицию. Областное управление ГФС возглавляла его соратник Юлия Марушевская.