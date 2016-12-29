Нацсовет по ТВ отверг претензии "1+1" Юрий Артеменко видит в Приватбанке возможную причину спешки телеканала.

Юрий Артеменко

Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко удивлен заявлением телеканала "1+1" о том, что его пытаются лишить лицензии.

"15 декабря Национальный совет переоформил и продлил лицензию "1+1". За это решение проголосовали все члены Нацсовета. Рассмотрение заявки канала длилось шесть месяцев из-за многочисленных недостатков со стороны лицензиата, которые представители лицензиата исправляли вместе с сотрудниками нашего аппарата. Мы приняли решение, как только были исправлены все недостатки", - отметил Артеменко в комментарии "Детектору медиа" .

Далее, напомнил он, состоялась национализация Приватбанка. В связи с этим Нацсовет запросил у канала "1+1" обновленные данные о конечных бенефициарах. Сначала устно, а вчера, 28 декабря, заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук отправила "1+1" официальный запрос относительно бенефициаров.

"Тем временем "1+1" от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии. Мы им отвечали, что не имеем права выдавать раньше завершения срока действия лицензии – то есть раньше 29 декабря. Интересно, что в законе не указано конечный срок выдачи бланка продленной лицензии. По нашей общей практике мы выдаем бланк лицензии в течение 30 дней с момента уплаты лицензионного сбора", - сказал председатель Нацсовета.

По словам Артеменко, Нацсовет не выставлял "1+1" счет на уплату лицензионного сбора, поскольку запросил обновленные данные для лицензии. "Они сами оплатили лицензионный сбор 23 декабря без выставления счета, даже переплатили вдвое. Мы им будем возвращать половину суммы", - сообщил он.

Поскольку лицензионный сбор уплачен 23 декабря, Нацсовет считает, что имеет время на выдачу бланка продленной лицензии до 23 января. "Почему они так спешат – я не знаю. Возможно, это как-то связано с Приватбанком", - предположил Артеменко.

Глава Нацсовета подчеркнул, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, ведь уже принято решение Нацсовета о продлении ее срока действия.

Напомним, после полуночи 29 декабря на сайте "1+1" было обнародовано обращение от имени руководства и ряда сотрудников телеканала в адрес президента, спикера и премьера. В нем говорится, что "1+1" пытаются лишить лицензии. Также в нем утверждается, что за проблемами телеканала стоит Администрация президента.

Собственником "1+1" является Игорь Коломойский.