Россия готовится отдать 17 заключенных украинцев Украинскому омбудсмену пообещали доступ к осужденным в Симферополе.

Крымские татары, которых посетила Лутковская в СИЗО Симферополя

Россия готовится передать Украине 17 ее граждан, которые находятся в исправительных колониях Крыма и в других субъектов РФ.

Об этом сообщила "Интерфаксу" российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Для этого проделана определённая работа, собраны необходимые документы. И МИД РФ запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины. Их сейчас 17 человек", - отметила она.

В понедельник Москалькова вместе с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетили трех украинских заключенных, содержащихся в СИЗО в Симферополе. Это крымские татары Ахтем Чийгоз, Али Асанов и Мустафа Дегерменджи, которые проходят по "делу 26 февраля". Кроме того, достигнута договоренность, что Лутковская в следующем году посетит осужденных граждан Украины в исправительных колониях ИК-1 и ИК-2 в Симферополе.

Вечером в понедельник Москалькова и Лутковская отправились в СИЗО Николаева, где содержатся военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов, оставшиеся в Крыму после аннексии и пойманные СБУ в ноябре.

Напомним, в мае Москалькова публично обратилась к Лутковской с предложением забрать из колоний в Крыму граждан, ранее осужденных по украинскому законодательству. Накануне Лутковская заявила, что Россия пообещала найти механизм передачи Украине осужденных в Крыму.