Лубкивский прогнозирует серьезное ухудшение отношений с Израилем и непризнание Голодомора в Украине геноцидом Лубкивский требует публичного объяснения позиции украинского внешнеполитического ведомства.

Маркиян Лубкивский Фото: Макс Требухов

Координатор Движения "Справедливость", дипломат Маркиян Лубкивский раскритиковал голосования украинской делегации за резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении строительства еврейских поселений на палестинских территориях и спрогнозировал ухудшение двусторонних отношений с Израилем.

"Своими безответственными и непродуманными действиями в виде голосования за резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении строительства еврейских поселений на палестинских территориях, Украина может потерять поддержку, или хотя бы понимание Израиля как ключевого игрока на мировой арене, который, кстати, буквально "вчера" поддержал проукраинскую резолюцию ООН по Крыму! ", - отметил Лубкивский в своем Фейсбуке.

По его убеждению, речь далеко не об отмене визита в Тель-Авив Премьер-министра Украины Гройсмана. Проблема значительно глубже и существеннее и будет как минимум три последствия. Первый - это серьезное ухудшение отношений с Израилем. Второй - голосования Украине скажется на дальнейших действиях и отношении в отношении нас еврейской мирового сообщества, мощного еврейского лобби, в частности в США.

Третье весомое для Украины следствие - потеря поддержки так называемого еврейского лобби в вопросе признания украинского Голодомора геноцидом. "Из собственных источников знаю, что Израиль теперь скорее всего отложит в очень долгий ящик вопрос признания Голодомора в Украине актом геноцида, хотя имел такие серьезные намерения", - отметил Лубкивский.

Такие действия украинских дипломатов он, иронизируя, назвал "новогодним подарком": "Украинская дипломатия положила под новогоднюю елку очередной в этом году подарок в виде серьезного ухудшения отношений с Израилем Так надо уметь ... Не знаю даже что лучше: чтобы уже скорее этот год закончился, или чтобы МИД пошло на каникулы? ", - написал опытный дипломат в своем Фейсбуке.

Координатор Движения "Справедливость" Маркиян Лубкивский требует публичного объяснения позиции украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, украинская делегация в Совете Безопасности ООН проголосовала "за" резолюцию с требованием к Израилю "немедленно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим». В частности, в этом документе отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и составляет преграду для израильско-палестинского урегулирования.