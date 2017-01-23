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"Тольяттиазот" подал в арбитраж иск к "Укрхимтрансаммиаку" на $11,5 млн

Российская компания считает, что Украина нарушила обязательства по транзиту аммиака.

"Тольяттиазот" подал в арбитраж иск к "Укрхимтрансаммиаку" на $11,5 млн
Фото: nvdaily.ru

Крупнейший производитель аммиака в России ОАО "Тольяттиазот" обратился в Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате Украины с иском о взыскании с госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" $11,5 млн.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу российского предприятия.

"Тольяттиазот" считает, что "Укрхимтрансаммиак" нарушил договорные обязательства по транзиту аммиака, прекратив его в одностороннем порядке. Решение об обращении в суд было принято после отказа руководства "Укрхимтрансаммиак" удовлетворить претензию "Тольяттиазот", направленную 13 января 2017 года, и путем переговоров урегулировать ситуацию", - говорится в сообщении.

По мнению "Тольяттиазота", предложенное украинской стороной дополнительное соглашение предусматривает необоснованное увеличение стоимости транспортировки, российская сторона отказывается его подписывать. "Если "Укрхимтрансаммиак" безотлагательно не приступит к выполнению своих договорных обязательств по контракту, убытки продолжат расти, и, соответственно, "Тольяттиазот" будет добиваться их взыскания, в том числе в международных инстанциях", - резюмирует генеральный директор "Тольяттиазота" Вячеслав Суслов.

Как сообщалось со ссылкой на министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, "Укрхимтрансаммиак", оператор аммиакопровода "Тольятти-Одесса", сможет возобновить прокачку после подписания нового соглашения с российской стороной.

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Тэги: химпром, Укрхимтрансаммиак

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