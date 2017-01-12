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​МВФ проведет заседание по Украине в ближайшие недели

Необходимо пересмотреть меморандум сотрудничества и решить вопросы в энергетическом секторе.

​МВФ проведет заседание по Украине в ближайшие недели
Фото: EPA/UPG

Международный валютный фонд рассмотрит вопрос предоставления Украине следующего транша по программе расширенного финансирования (EFF) в ближайшие недели.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Конкретной даты (заседания совета директоров, - ред.) пока нет, но мы ожидаем, что это будет в ближайшие недели, и я объясню почему. Потому, что мы видим хороший прогресс в третьем пересмотре программы сотрудничества на 17,5 млрд долларов. Был принят сбалансированный бюджет, который содержит цели нашей программы сотрудничества", - заявил Райс.

По его словам, менеджмент фонда находится в постоянном контакте с украинскими властями.

Он также отметил, что необходимо пересмотреть меморандум сотрудничества и решить вопросы в энергетическом секторе.

Напомним, в сентябре 2016 года Украина получила от МВФ третий транш кредита в размере 1 млрд долларов. Два предыдущих транша были получены в 2015 году.

Украина надеялась, что до конца 2016 года будет еще один пересмотр кредитной программы и МВФ выделит четвертый транш объемом $1,3 млрд. Но этого не произошло из-за задержки с принятием государственного бюджета. Вместе с тем, глава Нацбанка Валерия Гонтарева надеется на получение четвертого транша МВФ в январе-феврале.

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Источник: "Украинские новости"
Тэги: МВФ, финансовая помощь

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