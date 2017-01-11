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НБУ закрыл Платинум Банк

Фондом гарантирования вкладов выплатит 4,8 млрд грн вкладчикам банка.

НБУ закрыл Платинум Банк
Фото: signwork.com.ua

Правление Национального банка Украины 10 января приняло решение об отнесении Платинум Банка к категории неплатежеспособных.

Как отмечает регулятор, по результатам диагностического обследования Платинум Банка, проведенного в первой половине 2016 года, в июне 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации. Ее должны были провести до 1 января 2017 года, но банк не достиг положительного значения капитала.

Национальный банк отмечает, что 97% (197 тысяч человек) всех вкладчиков Платинум Банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд грн.

Физическими лицами - владельцами существенного участия в Платинум Банке являются Борис Кауфман и Григорий Гуртовой, отмечает регулятор.

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Тэги: банки, НБУ
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