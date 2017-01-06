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​Нацбанк продал $55 млн для поддержки курса гривны

Средневзвешенный курс доллара вырос до 27,00 грн с вчерашних 26,30 грн.

​Нацбанк продал $55 млн для поддержки курса гривны
Фото: EPA/UPG

Национальный банк, который два последних дня выкупал избыток долларов на межбанковском валютном рынке, снова начал их продавать.

На аукционе в пятницу регулятор продал 55,2 млн долларов при спросе 63,5 млн, сообщается на сайте НБУ.

Минимальный курс продажи инвалюты составил 26,9 грн/долл., максимальный - 27,05 грн/долл. Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 14,5%.

Для сравнения, в четверг НБУ покупал доллары по 26,30 грн/долл.

Средневзвешенный курс доллара 6 января вырос до 27,00 грн/долл. с вчерашних 26,30 грн/долл.

Напомним, в начале этой недели на межбанковском валютном рынке наблюдалось избыточное предложение иностранной валюты, которое сформировалось в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе.

В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. Как следствие, предложение валюты преобладало над спросом.

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Тэги: НБУ, курс гривны, Межбанк
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