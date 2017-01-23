Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства Крупнейшее торговое соглашение за 20 лет отменяется.

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов Америки из договора о Транстихоокеанском партнерстве (Trans-Pacific Partnership), которое должно было стать крупнейшим торговым соглашением за последние 20 лет.

Об этом пишет Reuters.

Трамп заявил, что отмена TPP - это отличная новость для американских рабочих.

В рамках Транстихоокеанского партнерства 12 стран (США, Япония, Новая Зеландия, Вьетнам, Канада, Австралия, Малайзия, Перу, Бруней, Сингапур, Чили и Мексика) должны были создать зону свободной торговли с отменой 18 тысяч пошлин на товары и услуги. В частности, тарифы на американские промышленные товары и почти всю сельхозпродукцию должны были быть сняты почти сразу.

Переговоры о создании TPP начались в 2008 году, а принципиальная договоренность сформировать торговый блок была достигнута в октябре 2015 года, а подписание договора состоялось в феврале 2016 года. Впрочем, договор пока не вступил в силу и без США не вступит.

На долю стран, входящих в TPP, приходится почти 40% мирового ВВП. В них проживает 800 млн человек, что почти в два раза больше, чем в Европейском союзе.

Полный текст договора о Транстихоокеанском партнерстве можно найти здесь.

Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал отменить это соглашение, так как, по его мнению, оно представляет собой потенциальную катастрофу для Америки. Взамен он предложил подписывать двусторонние торговые соглашения, которые должны прийти на смену TTP и позволят вернуть промышленность и рабочие места в США.