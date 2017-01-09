Группа туристов погибла от холода на вулкане в Гватемале Местонахождение трех человек из второй группы не установлено.

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Как минимум три туриста погибли в ходе восхождения на вулкан Акатенанго в Гватемале из-за резко понизившейся температуры воздуха, сообщает РИА Новости.

По данным спасателей, всего на вулкан отправились две туристические группы. В одной из них погибли две женщины и мужчина, два человека были спасены. Местонахождение трех человек из второй группы еще не установлено, пока удалось спасти только одну 55-летнюю женщину.

Портал Prensa Libre отмечает, что трагически закончившийся поход стартовал утром в субботу, однако затем начался сильный ветер и резкое понижение температуры, что привело к осложнениям со здоровьем всех участников восхождения. Ветер сорвал установленные туристами палатки, так что они даже не могли укрыться от непогоды.

Ранее сообщалось, что в Одесской области из-за переохлаждения погиб пограничник.