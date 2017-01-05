Трамп собрался реформировать ЦРУ и Нацразведку США Будущий президент США считает разведывательное сообщество политизированным.

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Избранный президент США Дональд Трамп проводит консультации со своими советниками по вопросам реструктуризации Офиса директора Национальной разведки США (ODNI).

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников издания, Трам убежден, что Нацразведка США стала "раздутой и политизированной".

По данным источников газеты, советники избранного президента также работают над планом реформы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В частности, обсуждаются планы по урезанию персонала в штаб-квартире ЦРУ в Виргинии и увеличение числа людей, работающих на ЦРУ в разных странах. Прокомментировать газете данную информацию в ЦРУ отказались.

"Команда Трампа считает, что разведывательное сообщество становится абсолютно политизированным", - приводит издание слова одного из своих собеседников. "Все они [агентства] должны быть упрощены. Основное внимание будет сосредоточено на реорганизации агентств и их взаимодействии между собой", – добавил собеседник.

Национальная разведка США была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ведомство объединяет 17 отдельных правительственных учреждений США, занимающихся сбором информации и ведением разведывательной деятельности в интересах государства.

Сообщения о планах Трампа реорганизовать Нацразведку США поступают на фоне критики избранного президента в адрес американских спецслужб по поводу их выводов о том, что к кибератакам на политическую систему США причастно руководство России.

Накануне в своем Twitter Трамп написал, что "очень странно", что доклад разведки о так называемых российских хакерах был отложен до пятницы, 6 января. До этого Трамп говорил, что не уверен в причастности России к кибератакам.

В конце декабря минувшего года администрация действующего президента США Барака Обамы объявила о расширении списка антироссийских санкций. Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в избирательный процесс. Тогда Трамп пообещал встретиться с руководством разведки и получить больше информации о доказательствах причастности Москвы к кибератакам.