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Додон лишил экс-президента Румынии молдавского гражданства

Бэсеску пока никак не прокомментировал указ молдавского президента.

Додон лишил экс-президента Румынии молдавского гражданства
Траян Бэсеску
Фото: EPA/UPG

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о лишении молдавского гражданства экс-президента Румынии Траяна Бэсеску.

Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook.

Глава государства подчеркнул, что Бэсеску получил гражданство Молдовы незаконно. Он "неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдавии путем аннексии Румынией", в то время как законодательство страны не позволяет выдавать паспорта лицам, чья деятельность направлена на подрыв госбезопасности.

"Еще находясь на посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа", - написал Додон.

Траян Бэсеску и его супруга Мария получили молдавское гражданство в июне 2016 года. Указ об этом был подписан экс-президентом Молдовы Николае Тимофти.

Бэсеску руководил Румынией в 2004-2014 годах. Парламент дважды объявлял ему импичмент - в 2007 и 2012 годах, однако оба раза ему удалось сохранить свой пост. Бэсеску не скрывает своей приверженности идее объединения двух стран. В январе 2014 года он провозгласил Молдову румынской землей, чем вызвал недовольство Кишинева.

Сам Бэсеску пока никак не прокомментировал указ молдавского президента.

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Тэги: Молдова, Румыния, гражданство, Игорь Додон
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