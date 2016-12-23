Канада признала 50-Мбитный доступ к интернету базовой потребностью человека Средняя скорость широкополосного доступа к глобальной сети в Украине, по данным на конец 2015 года, составляла 11,2 Мбит/сек.

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Канада назвала высокоскоростной широкополосный доступ к глобальной сети «базовым телекоммуникационном сервисом» для своих граждан, сообщает AIN со ссылкой на The Verge.

Телеком-регулятор страны CRTC также установил целевой минимум скорости доступа к сети. Все граждане должны иметь возможность подключения к широкополосной связи на скорости от 50 Мбит/с для входящего трафика и 10 Мбит/с для исходящего. При этом ограничения по объему трафика должны отсутствовать.

Решение подкреплено государственным фондом объемом $750 млн, который будет вкладывать средства в расширения интернет-инфраструктуры в сельской местности.

По оценкам CRTC, два миллиона канадских домохозяйств (это примерно 18% населения) не имеют доступа к сети на обозначенных скоростях. Госфонд объемом $750 млн профинансирует строительство инфраструктуры, необходимой для решения этой проблемы. Деньги будут вкладываться в течение пяти лет. Регулятор рассчитывает, что к 2021 году 90% канадцев будут иметь доступ к интернету на новых скоростях.

В Украине в 2014 году предпринимались попытки внести доступ к интернету в число базовых прав граждан. Но поданный в Верховную Раду в апреле 2014 года законопроект был отозван через полгода. Согласно отчету компании Akamai за четвертый квартал 2015 года, средняя скорость широкополосного доступа к глобальной сети в Украине составляла 11,2 Мбит/сек.