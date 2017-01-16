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AusOpen: Свитолина прошла во второй круг, Цуренко и Марченко выбыли

Проигравшие украинцы смогли навязать борьбу первым ракеткам мира.

AusOpen: Свитолина прошла во второй круг, Цуренко и Марченко выбыли
Элина Свитолина
Фото: EPA/UPG

После первого круга Открытого чемпионата Австралии Украина недосчиталась двух из четырех теннисистов.

Элина Свитолина легко расправилась с россиянкой Галиной Воскобоевой, выступающей за Казахстан, со счётом 6:0, 6:2 и во втором круге встретится с американкой Джулией Боузрап.

Леся Цуренко, хотя и смогла навязать борьбу действующей победительнице AusOpen немке Анжелик Кербер, все же уступила в трех сетах 2:6, 7:5, 2:6.

Илья Марченко тоже противостоял первой ракетке мира британцу Энди Маррею и определенные трудности ему создал, хотя и проиграл в трех партиях 5:7, 6:7(5), 2:6.

Александр Долгополов вступит в борьбу завтра. Ему будет противостоять хорват Борна Чорич.

Сергей Стаховский Открытый чемпионат Австралии пропускает.

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Тэги: Илья Марченко, Australian Open, Свитолина Элина

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