Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
"Золотой глобус"-2017: лучшими фильмами стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд" (список победителей)
"Золотой глобус"-2017: лучшими фильмами стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд" (список победителей)
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
ГлавнаяСпортФутбол

Количество участников чемпионата мира по футболу увеличится до 48 команд

Изменения вступят в силу с розыгрыша 2026 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) решила увеличить количество участников чемпионата мира по футбола увеличится с нынешних 32 команд до 48.

Решение было принято заседании Совета ФИФА, сообщается в твиттере организации.

Изменения вступят в силу с розыгрыша 2026 года.

Согласно предварительной информации бразильского издания Globo Esporte, распределение квот по континентам будет выглядеть следующим образом: Европа - 16 мест, Африка - 9,5 (дробное число значит, что одна путевка разыгрывается в плей-офф со сборной из другой федерации), Азия - 8,5, Южная Америка - 6,5, Центральная и Северная Америка - 6,5, Океания - 1. На ближайший ЧМ-2018 квоты следующие: 13 команд из Европы, 5 из Африки, 3,5 - из Центральной и Северной Америки, 0,5 - из Океании, 4,5 - из Азии, 4,5 - из Южной Америки. Еще одно место зарезервировано за командой-хозяйкой.

32 команды выступают в финальной стадии ЧМ с 1998 года. До этого с 1982 года на турнирах принимали участие 24 сборные.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России, ЧМ-2022 - в Катаре. Место проведения чемпионата в 2026 году еще не определено.

Новости по теме:

Тэги: ФИФА, ЧМ-2026
Реклама

Читайте в разделе