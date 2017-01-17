Лавров заявил, что Россия оккупировала Крым "из-за Яроша" Глава МИД РФ считает, что с полуострова собирались "изгонять русских".

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия аннексировала Крым из-за заявлений тогдашнего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша об "изгнании русских с территории полуострова".

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста УНИАН.

Корреспондент поинтересовался, где в Минских соглашениях и Будапештском меморандуме написано, что Россия "должна защищать русскоязычных людей на Донбассе и в Крыму".

"Единственное, чего нет в Будапештском протоколе, это обязанность России или кого-нибудь еще соглашаться по результатам антиконституционного вооруженного государственного переворота. С результатами переворота, авторы которого первой своей акцией провозгласили борьбу с русским языком и русскими в Крыму. Я цитировал Дмитрия Яроша, который сказал, что русские в Крыму должны быть изгнаны или уничтожены. С такими политическими изменениями в Украине под руководством такого рода деятелей, никто не обязался соглашаться", - ответил Лавров.

Он также заявил, что украинские лидеры "сами нарушили Будапештский меморандум, не сумев создать правительство национального единства".

Напомним, Россия аннексировала Крым весной 2014 года после того, как в регионе прошел незаконный референдум о самоопределении. Согласно официальным данным, за вхождение Крыма в состав России в республике проголосовали 96,77% избирателей, в Севастополе - 95,6%. При этом впоследствии совет по правам человека при Путине признал, что явка и результаты референдума в Крыму сильно завышены.

Позже президент РФ Владимир Путин признал, что в Крыму действовали российские военные, которые, по его словам "обеспечивали условия для свободного волеизъявления крымчан".