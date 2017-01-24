​Подозреваемый в получении $10 тыс. взятки судья Хозсуда Киева внес залог и вышел из-под стражи В настоящее время он находится на больничном.

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Судья Хозяйственного суда Киева Любомир Головатюк, подозреваемый в получении 10 тыс. долларов взятки, внес 293 тыс. гривен залога и вышел из-под стражи.

Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Александр Дьяченко при рассмотрении Высшим советом правосудия вопроса отстранения судьи от должности.

"16 января Головатюком был внесен залог. Он воспользовался этим правом", - сообщил прокурор.

В тот же день Головатюк был освобожден из СИЗО. По информации Генпрокуратуры, на данный момент судья находится на больничном в клинике "Феофания".

Апелляция на избрание ему меры пресечения будет рассмотрена 2 февраля.

Генпрокуратура просит ВСП отстранить Головатюка от должности на два месяца. ГПУ обосновывает свое ходатайство возможным давлением на свидетелей, которые еще не были допрошены.

Напомним, 12 января Головатюк был задержан при получении взятки. 14 января Печерский райсуд Киева арестовал его и установил залог в сумме 293 тыс. гривен.