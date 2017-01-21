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СБУ заявила о предотвращении убийства нардепа в Киеве

Операция готовилась боевиком "ЛНР", который находится в России.

СБУ заявила о предотвращении убийства нардепа в Киеве
Фото: LB.ua

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о предотвращении убийства депутата Верховной Рады в Киеве.

Об этом он сообщил на брифинге в субботу.

"Сегодня утром я доложил президенту Украины о том, что сотрудники СБУ предупредили резонансное преступление в городе Киеве. Вчера было раскрыто, задокументировано и предотвращено покушение на жизнь государственного деятеля, народного депутата Украины. По нашим данным, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации", - сказал Грицак.

По данным следствия, заказчиком убийства является уроженец России, который долгое время проживал в Харьковской области, а потом вступил в "ЛНР". Сейчас он находится в Белгороде.

Киллеры, которые раньше отбывали тюремные сроки на территории Крыма и были наняты заказчиком, задержаны.

Депутат Верховной Рады пока не предоставил разрешения на разглашения своего имени.

Напомним, 16 января депутат Верховной Рады Сергей Пашинский заявил, что ФСБ готовила его похищение.

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Тэги: СБУ, Верховная Рада, Василий Грицак (СБУ)

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