"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
ГлавнаяПолитика

Главари "ДНР" и "ЛНР" прибыли в оккупированный Крым

Захарченко, Плотницкий, Пушилин и Дегтяренко отметят годовщину Переяславской рады.

Главари "ДНР" и "ЛНР" прибыли в оккупированный Крым
Фото: EPA/UPG

Главари террористов "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в оккупированный Российей Крым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ, заместитель председателя Русской общины Крыма Андрея Козенко.

Делегации из Донбасса прибыли в Крым по приглашению Русской общины Крыма. Кроме Захарченко и Плотницкого, на поуостров также приехали "председатели народных советов" "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

В рамках визита, который продлится до 20 января, кроме прочего, запланирован торжественный митинг в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому, посвященный годовщине Переяславкой рады.

Накануне сообщалось, что главарь "ДНР" приказал глушить "Украинское радио" на оккупированной территории.

Новости по теме:

Тэги: Крым, ДНР, ЛНР, Денис Пушилин, Игорь Плотницкий, Александр Захарченко

Читайте в разделе