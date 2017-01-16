Главари "ДНР" и "ЛНР" прибыли в оккупированный Крым Захарченко, Плотницкий, Пушилин и Дегтяренко отметят годовщину Переяславской рады.

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Главари террористов "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в оккупированный Российей Крым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ, заместитель председателя Русской общины Крыма Андрея Козенко.

Делегации из Донбасса прибыли в Крым по приглашению Русской общины Крыма. Кроме Захарченко и Плотницкого, на поуостров также приехали "председатели народных советов" "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

В рамках визита, который продлится до 20 января, кроме прочего, запланирован торжественный митинг в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому, посвященный годовщине Переяславкой рады.

Накануне сообщалось, что главарь "ДНР" приказал глушить "Украинское радио" на оккупированной территории.