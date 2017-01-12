Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
ГлавнаяПолитика

Троян, Князев, Крищенко, Аброськин пошли на конкурс на главу Нацполиции

18 из 64 претендентов - действующие сотрудники полиции

Троян, Князев, Крищенко, Аброськин пошли на конкурс на главу Нацполиции
Фото: Сергей Нужненко

Восемь действующих представителей высшего руководства Национальной полиции примут участие в консультативном конкурсе, на котором будет избран новый глава полиции.

Об этом Українським Новинам сказал член конкурсной комиссии Евгений Захаров.

Среди них: и.о. главы Нацполиции Вадим Троян, его заместитель Константин Бушуев, начальник угрозыска Сергей Князев, начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко, начальник Одесского управления полиции Дмитрий Головин, Донецкого - Вячеслав Аброськин, Черниговского - Эдуард Алехин и Черновицкого - Сергей Пилигрим.

В целом из 64 претендентов 40 работали в милиции и 18 являются действующими сотрудниками полиции.

Также в конкурсе намерены участвовать несколько адвокатов, в том числе глава Центра бесплатной правовой помощи Андрей Вишневский. Кроме того, заявки подали несколько бизнесменов.

Депутатов Верховной Рады в списке нет.

Конкурсная комиссия соберется и отсеет неподходящих кандидатов после 18 января.

Напомним, предыдущий руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. После этого глава МВД Арсен Аваков поручил исполнять обязанности руководителя Национальной полиции ее первому заместителю Вадиму Трояну.

Аваков назвал отставку Деканоидзе плановой. По словам министра, она должна была отработать год.

Новости по теме:

Источник: "Українські новини"
Тэги: Вячеслав Аброськин, Троян Вадим, Национальная полиция, Андрей Крищенко, Сергей Князев

Читайте в разделе