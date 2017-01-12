Троян, Князев, Крищенко, Аброськин пошли на конкурс на главу Нацполиции 18 из 64 претендентов - действующие сотрудники полиции

Фото: Сергей Нужненко

Восемь действующих представителей высшего руководства Национальной полиции примут участие в консультативном конкурсе, на котором будет избран новый глава полиции.

Об этом Українським Новинам сказал член конкурсной комиссии Евгений Захаров.

Среди них: и.о. главы Нацполиции Вадим Троян, его заместитель Константин Бушуев, начальник угрозыска Сергей Князев, начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко, начальник Одесского управления полиции Дмитрий Головин, Донецкого - Вячеслав Аброськин, Черниговского - Эдуард Алехин и Черновицкого - Сергей Пилигрим.

В целом из 64 претендентов 40 работали в милиции и 18 являются действующими сотрудниками полиции.

Также в конкурсе намерены участвовать несколько адвокатов, в том числе глава Центра бесплатной правовой помощи Андрей Вишневский. Кроме того, заявки подали несколько бизнесменов.

Депутатов Верховной Рады в списке нет.

Конкурсная комиссия соберется и отсеет неподходящих кандидатов после 18 января.

Напомним, предыдущий руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. После этого глава МВД Арсен Аваков поручил исполнять обязанности руководителя Национальной полиции ее первому заместителю Вадиму Трояну.

Аваков назвал отставку Деканоидзе плановой. По словам министра, она должна была отработать год.