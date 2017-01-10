Администрацию морпортов Украины возглавит латыш Райвис Вецкаганс Министр инфраструктуры анонсировал начало реформы морской отрасли.

Райвис Вецкаганс Фото: db.lv

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал начало реформы морской отрасли в Украине.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

По словам министра, ключевым в этом процессе является реформа государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Новым руководителем ГП станет гражданин Латвии Райвис Вецкаганс.

Омелян подчеркнул, что решение о смене руководства АМПУ было принято на фоне многочисленных нарушений и злоупотреблений. Причем соответствующие изменения были анонсированы им еще в начале декабря 2016.

"Возможно, именно это побудило руководство, которое мы сейчас меняем, выписать себе премии за декабрь в размере от 700 тыс гривен до 1,5 млн гривен на человека. И это только официальные премии. Можно только представить масштабы злоупотреблений на госпредприятии ", - подчеркнул министр.

С целью нормализации работы предприятия, МИУ назначило и.о. руководителя АМПУ Сергея Гронского.

"Это временная мера с целью установления нормального рабочего диалога между министерством и АМПУ, а также остановки злоупотреблений, которые осуществляются на предприятии. Уже на этой неделе будет назначен новый и.о. руководителя АМПУ - Райвис Вецкаганс", - отметил Омелян.

Вецкаганс - гражданин Латвии, имеет более 16 лет опыта по управлению предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления Riga Container Terminal.

Напомним, в декабре Омелян анонсировал изменения в АМПУ по причине ее "неэффективности и непрозрачности".