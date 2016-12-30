ГПУ объявила в розыск экс-министра обороны Лебедева по делу о разгоне Евромайдана Заочное расследование в отношении Лебедева невозможно, также не арестовано имущество экс-министра.

Фото: www.visti.ks.ua

Генеральная прокуратура объявила в розыск бывшего министра обороны Павла Лебедева по подозрению в содействии силовикам при разгоне Евромайдана.

Об этом говорится в ответе ГПУ на соответствующий запрос.

"Департамент спецрасследований расследует уголовное в отношении Лебедева по подозрению в том, что он в составе преступной организации бывшего президента Виктора Януковича, используя свое служебное положение, содействовал правоохранителям в подавлении протестных акций активистов Евромайдана", - говорится в сообщении.

Экс-министру инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 255 (участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса.

"В связи с неустановлением местонахождения подозреваемого он объявлен в розыск", - сообщили в ГПУ.

При этом отмечается, что специальное (заочное) расследование в отношении Лебедева невозможно, так как законодательство не предусматривает такой возможности для подозреваемых по ст. 255 Уголовного кодекса.

Также не арестовано имущество экс-министра, поскольку в его деле не заявлен гражданский иск, не установлен ущерб и не предусмотрена конфискация имущества.

Напомним, ГПУ расследует деятельность всех министров обороны, начиная с 2001 года, чтобы выяснить, кто из них причастен к подрыву обороноспособности Украины.

Лебедева отправили в отставку с должности министра обороны вместе со всем Кабмином Николая Азарова 27 февраля 2014 года. В настоящее время он находится на территории России. В марте Лебедев был объявлен в розыск в связи с отчуждением и продажей по заниженным ценам вооружения.