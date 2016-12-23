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БПП осудил заявление своего нардепа о невиновном Иванющенко

Олегу Недаве грозит исключение из фракции.

БПП осудил заявление своего нардепа о невиновном Иванющенко
Олег Недава

Фракция "Блок Петра Порошенко" сообщила, что заявление народного депутата от БПП Олега Недавы о невиновности и непричастности к любым незаконным действиям экс-нардепа Юрия Иванющенко является его личной позицией. Эту позицию фракция БПП считает недопустимой и дерзкой.

"Юрий Иванющенко причастен к гибели героев "Небесной сотни". Сегодня Юрий Иванющенко находится в международном розыске. Европа арестовала его счета, ввела в список лиц, к которым применены персональные санкции. Уже годами он невъездной в США. Поэтому заявления о "невиновности", "непричастности" ближайшего соратника Януковича "Енакиевского" фракция БПП осуждает и расценивает как предательство Украины и украинского народа", - сказано в сообщении на сайте БПП.

Отмечается, что на следующем заседании фракции БПП этот вопрос будет поставлен на обсуждение для принятия соответствующих решений.

Накануне на YouTube появилось видео, на котором Олег Недава защищает Иванющенко.

Недава прошел в парламент по мажоритарному округу в Донецкой области. В СМИ он считается человеком Иванющенко.

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Тэги: Юрий Иванющенко, Блок Петра Порошенко, Олег Недава
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